Названа оптимальная доза вина в день для мужчин и женщин

Эксперт назвала оптимальную норму вина в день для мужчин и женщин Фото: Андрей АБРАМОВ

Винный эксперт Влада Губернская назвала оптимальную норму вина, которую могут употреблять мужчины и женщины в день. Так, девушкам рекомендуется выпивать не больше 150 миллилитров, мужчинам - 250 миллилитров. При этом оптимальная доза может разниться в зависимости от роста, телосложения и массы тела человека.

- Лучше каждый день по бокалу, чем "я не пью - не пью", а потом до отказа. Девушкам допустимо в день 125-150 миллилитров, мужчинам - 250 миллилитров, - сказала Губернская во время своего выступления на форуме "Первые лица".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что некоторые виды алкоголя с нового года подорожают. В частности, повысятся цены на водку, коньяк и шампанское. Приказ об этом выпустил Минфин. Так, минимальная стоимость водки повысится до 243 рублей - это на 5,7% выше, чем нынешние 230 руб. Самый доступный коньяк подорожает до 446 рублей, а шампанское - до 169.