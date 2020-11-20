Вакцина от кори и краснухи снижает риск тяжелого течения коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Люди, получившие вакцину от кори, краснухи и паротита, значительно реже страдают от тяжелых форм коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли ученые университета штата Джорджия после проведения исследования, в котором приняли участие 80 пациентов, заразившихся COVID-19.

Как сообщил профессор университета Дэвида Харли, в ходе исследования ученым удалось раскрыть обратную зависимость между уровнем антител к вирусу паротита и острыми проявлениями коронавирусной инфекции. По его словам, чем больше в организме больного было антител к вирусу паротита, тем менее выраженными были симптомы коронавируса.

Другой автор исследования Джеффри Голд уточнил, что установленная закономерность, скорее всего, объясняет редкие случаи заболевания коронавирусной инфекцией в тяжелой форме у детей и подростков, поскольку в США и странах Европы дети дважды получают вакцину MMR. Первую прививку делают на 12–15-м месяце жизни, а вторую — в 4–6 лет.