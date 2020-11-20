Ватикан начал расследование из-за лайка Папы Римского под откровенным фото модели в Instagram

Ватикан начал расследование из-за лайка папы римского под откровенное фото модели в Instagram Фото: REUTERS

Ватикан начал внутреннее расследование после того, как под откровенной фотографией бразильской модели Наталии Гариботто в социальной сети Instagram появился лайк от официального аккаунта Папы Римского Франциска. Об этом сообщили в службе печати Святого престола.

«Вопрос изучается в тесном контакте с компетентным отделом Instagram», - приводит ТАСС заявление главы службы печати Маттео Бруни.

Как писал сайт kp.ru, лайк понтифика появился под фотографией бразильской модели, которая позирует в образе «школьницы» в микро-юбке и чулках, демонстрируя свои ягодицы. При этом, на странице девушки практически все фото достаточно откровенны.

Наталии польстило вниманию 83-летнего понтифика, и она отправила ему личное сообщение, однако не получила никакого ответа. При этом вскоре после отправленного сообщения лайк исчез с её страницы.