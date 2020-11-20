Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

ВНИИ труда названы самые травмоопасные сферы деятельности человека

Чаще всего травматизм фиксируют на обрабатывающих производствах
Елена АКИМОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
ВНИИ труда названы самые травмоопасные сферы деятельности человека

ВНИИ труда названы самые травмоопасные сферы деятельности человека

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ВНИИ труда проанализировали статистику травматизма на производстве и назвали самые травмоопасные сферы деятельности человека.

Всего в 2019 году на предприятиях произошло 5 860 несчастных случаев с тяжелыми и летальными последствиями. Этот показатель на 4,2% меньше, чем годом ранее. Погибло 1613 человек.

Регионы, где снизился производственный травматизм:

Амурская область - 20,8%,

Ивановская область - 21,6%,

Ставропольский край - 23%,

Республика Адыгея - 29,1%,

Ненецкий автономный округ - 37,5%.

В ведомстве отмечают, что самые частые причины травматизма на производстве – это человеческий фактор. В 2019 году из-за неудовлетворительной организации раб произошел каждый третий случай травматизма. пишет «Российская газета».

Самая травмоопасная деятельность:

Обрабатывающее производство – 25,6% страховых случаев,

Транспортировка и хранение - 10,6%,

Здравоохранение и социальные услуги - 9,8%,

Строительство - 8,5%,

Торговля оптовая и розничная – 8,4%,

Ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 8,4%.

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство- 6,8%,

Добыча полезных ископаемых - 5,3%.

Ранее в Минздраве Московской области назвали основные причины детского травматизма. обычно дети получают увечья из-за собственной неосторожности и недосмотра взрослых, сообщает телеканал "360".