ВНИИ труда названы самые травмоопасные сферы деятельности человека
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
ВНИИ труда проанализировали статистику травматизма на производстве и назвали самые травмоопасные сферы деятельности человека.
Всего в 2019 году на предприятиях произошло 5 860 несчастных случаев с тяжелыми и летальными последствиями. Этот показатель на 4,2% меньше, чем годом ранее. Погибло 1613 человек.
Регионы, где снизился производственный травматизм:
Амурская область - 20,8%,
Ивановская область - 21,6%,
Ставропольский край - 23%,
Республика Адыгея - 29,1%,
Ненецкий автономный округ - 37,5%.
В ведомстве отмечают, что самые частые причины травматизма на производстве – это человеческий фактор. В 2019 году из-за неудовлетворительной организации раб произошел каждый третий случай травматизма. пишет «Российская газета».
Самая травмоопасная деятельность:
Обрабатывающее производство – 25,6% страховых случаев,
Транспортировка и хранение - 10,6%,
Здравоохранение и социальные услуги - 9,8%,
Строительство - 8,5%,
Торговля оптовая и розничная – 8,4%,
Ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 8,4%.
Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство- 6,8%,
Добыча полезных ископаемых - 5,3%.
Ранее в Минздраве Московской области назвали основные причины детского травматизма. обычно дети получают увечья из-за собственной неосторожности и недосмотра взрослых, сообщает телеканал "360".