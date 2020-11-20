ВНИИ труда названы самые травмоопасные сферы деятельности человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ВНИИ труда проанализировали статистику травматизма на производстве и назвали самые травмоопасные сферы деятельности человека.

Всего в 2019 году на предприятиях произошло 5 860 несчастных случаев с тяжелыми и летальными последствиями. Этот показатель на 4,2% меньше, чем годом ранее. Погибло 1613 человек.

Регионы, где снизился производственный травматизм:

Амурская область - 20,8%,

Ивановская область - 21,6%,

Ставропольский край - 23%,

Республика Адыгея - 29,1%,

Ненецкий автономный округ - 37,5%.

В ведомстве отмечают, что самые частые причины травматизма на производстве – это человеческий фактор. В 2019 году из-за неудовлетворительной организации раб произошел каждый третий случай травматизма. пишет «Российская газета».

Самая травмоопасная деятельность:

Обрабатывающее производство – 25,6% страховых случаев,

Транспортировка и хранение - 10,6%,

Здравоохранение и социальные услуги - 9,8%,

Строительство - 8,5%,

Торговля оптовая и розничная – 8,4%,

Ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 8,4%.

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство- 6,8%,

Добыча полезных ископаемых - 5,3%.

Ранее в Минздраве Московской области назвали основные причины детского травматизма. обычно дети получают увечья из-за собственной неосторожности и недосмотра взрослых, сообщает телеканал "360".