Педиатр сказал, почему ребенок может постоянно болеть ОРВИ даже во время закаливаний Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В осенне-зимний период крайне важно вовремя поддержать иммунитет, особенно иммунитет детского организма. Однако если ребенок часто более ОРВИ даже во время профилактики с помощью закаливаний, то помочь малышу все равно можно. О том, как это сделать kp.ru рассказал врач-педиатр, руководитель детской клиники Родильного дома №4 при ГКБ им. В.В. Виноградова Владислав Зяблицкий.

По мнению эксперта, необходимо искать причину заболевания несовершеннолетнего.

- Ребенок может быть носителем вирусных агентов в латентной "спящей" форме. Если отмечается более 6 эпизодов ОРВИ в год, то имеет смысл обратиться к педиатру с целью прохождения обследования в рамках ЧБР (часто болеющий ребенок). Обследование включается в себя осмотр педиатра, ЛОР врача, иммунолога, различные виды диагностики, - объяснил врач.

Кроме того, можно выбрать безопасные натуральные средства для дополнительной защиты от вирусов. Напомним, по мнению медиков, основной профилактикой является соблюдение санитарно-эпидемиологических мер, в том числе, когда родители помогают ребенку придерживаться соблюдения здорового образа жизни. Это поможет малышу как можно скорее справиться с инфекцией или легче ее перенести.

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