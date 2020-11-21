Стрельба в ТЦ в Висконсине: ранены как минимум шесть человек

На месте ЧП много полицейских Фото: Кадр видео

В американском городе Вауватоса (Wauwatosa, штат Висконсин) неизвестные открыли стрельбу по людям, в результате ранены как минимум шесть человек, сообщает издание BNО News со ссылкой на очевидцев произошедшего и местную полицию.

Уточняется, что выстрелы в торговом центре Mayfair Mall раздались около трех часов дня в пятницу, 20 ноября. По словам свидетелей, они слышали не менее 20 выстрелов. Точное число раненых пока неизвестно. Шесть пострадавших увезли из здания ТЦ на каретах «Скорой помощи». По предварительным данным, никто не убит.

Сейчас на месте происшествия многолюдно: там работают сотрудники экстренных служб, в том числе и ФБР, много хорошо вооруженных полицейских. Предположительно, злоумышленник с оружием или даже несколько могут находиться в здании ТЦ. Кадры с места событий показали по местному телевидению.

Торговый центр и близлежащие школы оцеплены, правоохранители разыскивают стрелков. Пока никого не задержали.

Мэр города Деннис Макбрайд сообщил телеканалу ABC, что подозреваемый скрылся с места преступления, погибших нет. По его словам, жизни раненых тоже ничего не угрожает.