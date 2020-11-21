Российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов с беженцами из Армении в Степанакерт

На главную площадь Степанакерта прибыли 23 автобуса с возвращающимися домой беженцами Фото: Кадр видео

Накануне, 20 ноября, российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов и личного автотранспорта с беженцами в Нагорный Карабах с территории Армения, сообщает министерство обороны России.

В общей сложности из Еревана на главную площадь Степанакерта в сопровождении патрулей миротворческого контингента и военной полиции РФ прибыли 23 автобуса и 250 автомобилей с возвращающимися домой беженцами. Всего же за минувшие сутки в свои дома вернулись более 1900 человек.

«Обеспечение безопасности возвращения и перемещения через линию соприкосновения мирных жителей для возвращения в свои дома организовано при руководстве и контроле Межведомственного центра гуманитарного реагирования», - отмечается в сообщении Минобороны.

С 14 ноября в Степанакерт уже вернулись более шести тысяч местных жителей, которым ранее пришлось оставить свои дома из-за боевых действий.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ночью 9 ноября президент России Владимир Путин, премьер Армении Никол Пашинян и лидер Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Рассказывая об этом, глава российского государства уточнил, что в документе «объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00:00 по московскому времени 10 ноября 2020 года». Кроме того, он сообщил о вводе российских миротворцев в Карабах.

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