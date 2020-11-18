«С чего это Россия нам все должна? Мы сами выпендривались»: Что думают в Армении о помощи Москвы и как относятся к русским

Во время митинга с требованием отставки Никола Пашиняна в Ереване. Фото: REUTERS

«Как там к тебе в Армении, относятся? Никто не обижает?». Такой вопрос я слышу и от коллег, и от друзей, родных все время, пока я нахожусь в Ереване. Само возникновение такого вопроса еще недавно могло показаться странным. Но сейчас он есть. И не на ровном месте.

Итак, отвечаю. В целом - очень хорошо, армяне любят и русских, и Россию. Но есть нюансы.

ДЕНЕГ НЕ БРАТЬ, СПАСИБО ГОВОРИТЬ

То, как встречают наших военных, лучше всяких слов описывает эпизод, когда женщина-продавец в продуктовом магазине отказалась брать с миротворца деньги.

Российские военные прибыли в Нагорный Карабах всего неделю назад. И уже кардинально перевернули жизнь армян. Поставили ее с головы на ноги. Тут больше нет страха, что ночью будут бомбить или завтра придет похоронка. Это тут — главное. Для всех.

А особая благодарность русским здесь за то, что они выставили посты у древних христианских храмов на землях, которые должны вернуть Азербайджану. Вот просто приехали на БТР с российским флагом, встали у монастырей, и истерики армян сразу стихли.

А когда русский лейтенант у стен монастыря сказал, что перед полетом в Карабах прочел все историю этих земель, уважение к нему местных жителей просто зашкалило.

Российские миротворцы взяли под защиту комплекс монастыря Дадиванк. Фото: REUTERS

Но не только миротворцы все это чувствуют. Мои друзья - тележурналисты рассказывают, что в кафе, куда они зашли погреться, сотрудники увидели микрофон с российской эмблемой и тут же принесли ребятам чай, торт и коньяк. «Угощайтесь. Спасибо вам за вашу работу».

А не удивительно. Потому что многие тут, в Армении, черпают информацию о своей стране из … российских сайтов и телеканалов. В том числе из «Комсомолки» и kp.ru.

Дальше поймете — почему.

В России прекрасно понимают и Азербайджан, который 26 последних лет стремился вернуть свои территории - как минимум 7 районов, которые армяне заняли в начале 90-х, сделав из них «буферную зону» вокруг Карабаха. И Армению, которая зависла в этом вопросе и не смогла ни пойти на уступки Баку, ни толком подготовиться к войне.

Москве пришлось тушить конфликт в Карабахе в пожарном порядке.

Но в каком положении оказалась Армения после этого? Вот тут уже начинаются поиски врагов и обвинения.

Достается и России.

КИДАЛИ КИРЗОВЫЕ САПОГИ В ПОСОЛЬСТВО РФ

Отношения между нашими странами за последние пару лет не то что бы охладели. Но подпортились. На это повлияла «многовекторная» политика премьера Армении Никола Пашиняна (как он сам это называет). Наши страны вроде бы и союзники по ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности), и вместе в ЕАЭС (Евразийский экономический союз). Однако Пашинян «поглядывал» на Запад, ездил в Брюссель, звонил за консультациями в США. Арестовывал лояльных Москве политиков. И бывшего президента Кочаряна, и представителя Армении в ОДКБ генерала Хачатурова.

Никол Пашинян во время записи телеобращения к народу Армении. Фото: REUTERS

- И как Москва должна относиться к правительству, которое кидало кирзовые сапоги в сторону посольства России? Как могут относиться россияне к людям, которые жгут ваши флаги? Я армянка, но даже мне это мерзко и пакостно, - кипятится Алла Акопян, инженер из Еревана. Она, как и многие сейчас, ходит на антиправительственные митинги. – А это позорное неуважение, когда Пашинян не поехал встречать в аэропорт вашего президента Путина? И даже не спустился к нему по лестнице своего дворца? Всех других глав встречал как положено, а тут… Нам за такое стыдно. Но Россия должна знать, что армянский народ любит вас. И никто не может разрушить наши вековые отношения.

Таких как Алла в Ереване и по всей Армении большинство.

- Пашинян с первой же минуты уничтожал отношения с Россией, – говорит заслуженная артистка Армении Гаяне Мерсисян. – Два с половиной года мы наблюдали, как он вел агитацию против вашей страны и уничтожал Армению, разделив народ на две части. Но я считаю, что один провокатор не может бросить тень на нашу дружбу. Армяне всегда были преданы русскому народу и государству. У вас есть выражение: «Спасибо, что ты есть». А я хочу сказать, спасибо, что ты есть, русский народ. Вы остановили эту резню. У нас в Арцахе (так армяне называют Карабах, - авт.) было предательство. Но наши дети боролись отважно. Мы рады, что ваши миротворцы у нас. Там где стоит Россия, там мы в безопасности.

«МОСКВА ДОЛГО НЕ ШЛА НА ПОМОЩЬ?»

И такое мнение я тоже встречала в Армении регулярно, но не часто. По моим ощущениям, из 10 армян, двое скажут или намекнут на это.

- Мы – армяне, как женщина, которая доверилась мужчине. Но в самый ответственный момент он посмотрел налево. Обидно, – сказал мне в Карабахе местный житель. – Вы сразу должны были прийти, а не ждать, когда столько наших мальчиков погибнет.

А один мой коллега, армянский журналист, вообще предпочел обходить меня стороной. А если встречал случайно на улице - Ереван небольшой город - только сухо говорил: «Привет, пока!». Все.

- Единственный союзник России в этом регионе - Армения - фактически проиграла эту войну. Осмысливать это можно как хочешь: Пашинян для России плохой, Азербайджан для Москвы не чужой, – говорит армянский политобозреватель Айк Халатян. - А вот Турция открыто вмешалась в конфликт, помогая своему союзнику Азербайджану. Баку и так был протурецким, а теперь еще больше в том укрепился. И все антироссийские силы на Кавказе будут дальше это сравнение использовать.

- Да что они такое говорят?! Как это Россия сразу не вмешалась? - возмущаются подобными обидами другие армяне. - А кто сразу же предупредил Баку и Анкару, что если они хоть на метр зайдут на территорию Армении, Россия вступит в войну? Да одна российская база на 5 тысяч человек защищает Армению от любого нападения надежней, чем даже вся армянская армия в 50 тысяч штыков! Попробуют сунуться — будут иметь дело с ядерной державой. А как Москва могла воевать за Арцах, если мы, армяне, до сих пор сами не признали его независимость?

Участница митинга с требованием отставки Никола Пашиняна. Фото: REUTERS

- А вы слышали что Путин сказал? Нет, вы слышали? - повторяют в Ереване другие (здесь, кстати, откровенный рассказ президента России о том, как велись переговоры в дни войны в Карабахе, вызвал эффект политического цунами). - Мы же всего не знали! Нам же Пашинян этого не говорил! Скрывал. А Путин, оказывается, в самом начале, когда еще Шуши (древний город-крепость в Карабахе, - авт.) была за армянами, уговорил Азербайджан остановиться и ввести миротворцев из России. Но наш Пашинян - гордый. Отказался.

- Мы теперь все больше российские телеканалы смотрим, чтоб правду узнать. Поэтому их Пашинян и запрещал, но мы «тарелки» ставим и все равно смотрим, - признался мне полицейский на митинге. - Мы своего премьера сейчас от толпы защищаем, а он, получается, не давал России защитить Арцах! Тут некоторые дураки кричат: «Русские поздно пришли». А как бы они раньше пришли, если наша власть не хотела?

- Турки, турки, все только и говорят, что они победили. А кто в Арцахе стоит? Турки или русские миротворцы? Кто там стоит, тот и победил! Без единого выстрела Россия победила, вот это мощь, - соглашается с полицейским его коллега в черном шлеме. И просит на этом закончить разговор. А то начальство увидит. - Поймите, девушка, не могут русские быть больше армянами, чем мы, армяне! Спасибо вам, что нас не бросили. Но теперь мы сами должны в своем доме разобраться.

«ВРЕТ НАШ ПАРЕНЬ, ВРЕТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ»

Удивительно, но реплики, что Россия «опоздала», «не защитила» чаще мелькают в соцсетях тех армян, которые живут даже не в Армении. И сами почему-то не поехали защищать свою историческую Родину.

Может, и не зря не проехали. Потому что даже здесь, в Армении, много желающих пойти на фронт остались не у дел.

- Знаете сколько людей записались в добровольцы в военкоматах, но так и не дождались вызова на войну? – говорит известный армянский КВН-щик, а сейчас телепродюсер Армен Григорян. Это он произнес на митинге в Ереване ставший знаменитым спич на русском языке («Армения была, есть и будет союзником России, как бы она не называлась — Российская империя, Советские Союз или Российская Федерация»). - Десятки тысяч людей! Так что все эти его (Пашиняна, – авт.) сказки, что народ плохо воевал… Да пошел он! Удивительный факт вам расскажу. Сын генерала Хачатурова (того, которого отозвали из ОДКБ, подвергнув на Родине уголовному преследованию), сам военный. Ему присвоили звание генерала буквально этим летом, когда он со своим подразделением впервые вообще в истории, сбил израильский беспилотник, понизив тем самым его стоимость на мировом рынке в два раза. Его подразделение самое боеспособное в армянской армии. И ему не позволили нанести фланговый удар в решающих боях за Шуши.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев демонстрирует победный жест во время посещения возвращенных территорий Нагорного Карабаха. Фото: REUTERS

- Ваше выступление на русском растиражировали многие и в Армении, и в России. Что к нему подтолкнуло?

- Я далеко от политики, бизнесов не имею и говорю, что хочу. Наш премьер и вся соросятина (имеются ввиду фонд Сороса и прозападные армянские политики, – авт.) просто перекладывают на Россию свою вину. Нам всю эту войну вешали лапшу на уши, что на фронтах все хорошо и наши герои бьют противника. Они и правда герои. Ценой своих жизней не дали турецким генералам осуществить блицкриг. Но сейчас выясняется, что русское оружие до них не дошло, хотя оно было. И оказывается, что с первых дней Россия предлагала варианты закончить конфликт. Но наши власти не соглашались.

Мы сейчас в сломленном состоянии. Россия нас прикрыла, чтобы мы очухались, встали на ноги. С 1828 года, когда Российская империя освободила Ереванское ханство от турок, ничего не поменялось...

- Что делать?

- Убрать наше предательское правительство. Я тут на митинге на армянском языке сказал - с чего это Россия нам должна? Наша власть два года подряд вела себя омерзительно, выпендриваясь перед европейскими хозяевами, изображая независимость. Уволили и посадили всех, кто имел связи с Россией. Да даже председателем Совбеза Армении назначили политика, известного своими антипутинскими плакатами. С какого бодуна Россия вам еще что-то должна? Вот сейчас, милые мои, давайте одумаемся, вычистим страну изнутри. Нам от России деваться некуда. И я хожу на эти митинги и буду ходить до конца, даже если больше никто не придет.

А известный режиссер, племянник знаменитого советского актера Фрунзика Мкртчана Мгер Мкртчан считает, что никто не сможет наши страны рассорить:

- Единственное, чего бы мне хотелось от России, чтобы вы давали больше информации нам о том, что на самом деле происходит. Потому что врет наш парень (Пашинян, – авт.), врет каждый день.

«ВТОРОЙ СААКАШВИЛИ»

Вот так получилось, что Никола Пашинян в глазах части собственного народа стал «проектом Запада по выдавливанию России с Кавказа». При этом он сделал для Армении, как тут считают, и много хорошего – начал строить дороги, боролся с коррупцией во власти. Бизнесмены почувствовали себя свободнее, о чем тут часто говорят и что ценят. И он надеялся, что его поддержат, как в свое время Саакашвили в соседней Грузии. Но забыл, что Саакашвили тоже проиграл войну и потерял часть территорий.

По факту Армения сейчас расколота. Сторонники и противники Пашиняна по очереди выходят на улицы. Так и до гражданской войны не далеко.

Cтенд с флагом Нагорно-Карабахской Республики в Степанакерте. Фото: REUTERS

И огромная часть людей, желающих отставки Пашиняна, пока молчат. Просто потому, что:

- Все понимают, что после случившегося в Арцахе Пашинян должен уйти, – говорит Ваган Егазарян, председатель общественного движения «Заргацум» (Развитие). – Но не так резко, иначе есть риск что вакуум во власти заполнят олигархи со своими огромными деньгами или антироссии ские агенты. Безвластием в Армении может воспользоваться и Турция. Поэтому нам нужна передача власти на "трезвую" голову, без истерики. Россия дала нам для этого все шансы и время, поставив щит своих миротворцев со стороны Азербаи джана. А со стороны Турции стоит российская военная база в Гюмри. Мы благодарим за это. Россия сделала все, что могла. Давайте теперь и мы, армяне, сделаем хоть что-то для своей родины.

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