Кабул подвергся ракетному обстрелу: погибли пять человек

В субботу утром, 21 ноября, Кабул подвергся ракетному обстрелу. Как сообщает Министерство внутренних дел Афганистана, по центру города были выпущены 14 ракет.

Местный телеканал 1TV со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Министерства здравоохранения Афганистана сообщают, что на данный момент известно о пяти погибших и по меньшей мере 21 человек получил ранения. Обстрелу подверглись несколько районов города.

Запрещенное в России радикальное движение «Талибан» заявило, что не имеет отношения к атаке.