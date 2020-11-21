«Президенту плевать»: экс-министр упрекнула Зеленского в унижении Украины перед МВФ Фото: REUTERS

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш раскритиковала власти незалежной и украинского лидера Владимира Зеленского за невыгодное для страны сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ).

Политик напомнила, что год назад Зеленский рассказал о договорах с МВФ и Всемирным банком, которые обещали Киеву кредит на 10 миллиардов долларов, однако в итоге страна получила только 2,1 миллиарда долларов.

«Я не буду задавать вопрос, сколько можно ещё унижаться, сдавать все национальные интересы и сколько раз ещё нас обманут и используют представители МВФ», - заявила экс-министр в эфире NewsOne.

Лукаш особенно отметила личную роль Зеленского в сложившийся ситуации, а также то, что при других президентах международные организации никогда так часто не унижали Украину.

«Очень жаль, что у нас есть президент, которому совершенно плевать на интересы Украины. Я не помню президента, при котором так унижали бы страну, а самое главное, использовали», - подчеркнула политик

Напомним, днем ранее, 20 ноября, в Верховной раде Зеленского обвинили в потворстве националистам. Как считает парламентская фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) нежелание украинского лидера справедливо наказать виновных в вооруженном нападении на автобус под Харьковом является потворством националистам и «окончательное сращивание» власти с радикалами.