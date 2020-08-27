На Украине националисты расстреляли автобус. Трое тяжело ранены

На месте расстрела микроавтобуса под Харьковом. Фото: Илья Кива @Facebook

Страшные видеокадры, снятые на телефоны проезжающих мимо машин. Изрешеченный пулями микроавтобус, рядом с дорогой лежат раненые, им оказывают первую помощь соратники. За несколько мгновений до этого автомобиль был обстрелян из автоматического оружия. Кто эти люди и кто по ним стрелял – об этом у себя в Фейсбуке рассказал народный депутат Верхновной Рады Илья Кива.

Лидер движения "Патриоты за жизнь" Илья Кива записал срочное видеообращение. Фото: Илья Кива @Facebook

- Только что под Харьковом на трассе Киев–Харьков был заблокирован автобус, который перевозил людей из организации "Патриоты за жизнь!", - сообщил создатель этого движения Илья Кива. - Заблокирован людьми, принадлежащими к группам "Азов" и "Национальный корпус". Данные бандформирования, остановив людей, расстреляли автобус из автоматического оружия, нанеся тяжелые пулевые ранения гражданским лицам. Также применили травматическое оружие, чем нанесли тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

По словам нардепа, нападавшие похитили двух человек и вывезли в неизвестном направлении.

- Уточняю информацию! Погибших нет. Трое тяжело ранены. Полиция задержала два автомобиля участвующих в расстреле автобуса, - сообщил позже нардеп.

В результате нападения несколько человек были ранены. Фото: Илья Кива @Facebook

Примечательно, что накануне Илья Кива обратился к Владимиру Зеленскому с вопросом о прекращении деятельности нацбатов «Азов» и «Нацкорпус», так как считает, что их действия несут угрозу гражданам страны.

- Я обвиняю власть и требую немедленной реакции президента на существующие правонарушения. Владимир Александрович, совсем белены объелись? Сегодня у вас люди расстреливаются на государственных трассах, как сафари! Вы хотите погрузить страну в хаос? На вас будет жизнь того убитого человека! – обратился Кива к президенту. - Два дня назад было совершено вооруженное нападение на одного из членов «Патриоты за жизнь!» в центре Киева. И не было никакой реакции ни президента, ни правоохранительной системы. Была заброшена граната в офис «Оппозиционной платформы», и также я не слышал реакции президента.

Судя по всему, гражданское противостояние на Украине вышло на новый уровень. Шесть лет украинское общество пугали сепаратистами и террористами, а опасность оказалась куда ближе. И в борьбу с политическим инакомыслием вступили националистические банды, которых официальный Киев разгулял безнаказанностью. Избиения и нападения, к примеру, на сторонников политической партии Анатолия Шария стали обыденностью в нынешней Украине. И когда об этих случаях спросили президента, он просто сказал, что ему неинтересны эти люди. А для радикалов – это как сигнал: работайте дальше. Был лишь вопрос времени – когда они от дубин и кастетов перейдут к огнестрельному оружию. Сегодня черта переступлена, и в гражданской войне на Украине открылась новая кровавая страница.