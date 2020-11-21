Газовый баллон взорвался в кафе в Казахстане: один человек погиб

Газовый баллон взорвался в кафе в Казахстане. Фоо: Департамент по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана

В субботу, 21 ноября, Газовый баллон взорвался в кафе в столице Казахстана. В результате инцидента в Нур-Султане один человек погиб и больше 30 пострадали. Об этом пресс-служба управления общественного здравоохранения города.

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана, сообщение о взрыве газового баллона поступило днем в субботу. Инцидент произошел в коттедже, переоборудованном под кафе. В результате взрыва произошло обрушение кровли в кухонном помещении. Спасатели вынесли из здания 15 газовых баллонов.

По предварительной информации, на месте происшествия погиб один человек. В больницы доставили 33 пострадавших с различной степенью тяжести. «Вся медицинская помощь оказывается в полном объёме профильными специалистами, медицинским персоналом», - говорится в заявлении управления общественного здравоохранения.

На месте взрыва дежурят три бригады скорой помощи.

Напомним, 18 ноября произошел разрыв трубы с кислородом в больнице в Коммунарке, расположенной в Новой Москве. Инцидент произошел в недавно возведенном блоке, где не было больных, поскольку этот корпус больницы еще не был введен в эксплуатацию. В результате инцидента не было пожара, и никто не пострадал