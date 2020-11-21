«Концертов навалом»: Продюсер раскрыл нелицеприятную правду о жаловавшихся на коронавирус артистов

Продюсер раскрыл нелицеприятную правду о жаловавшихся на коронавирус артистов. Фото: vk.com

Артисты всегда могут найти способ заработать даже в период пандемии коронавирусной инфекции. Так считает продюсер Евгений Морозов, который заявил, что в стране нет локдауна и единственные, кто может пострадать из-за введённых ограничений, это государственные театры.

Продюсер обратил внимание на то, что в театрах нельзя, чтобы было заполнено больше 25 процентов мест, однако они находятся на государственном обеспечении.

Морозов отметил, что сегодня артисты могут заработать на новогодних праздниках. По его словам, корпоративы никто не отменял, они всё еще проходят, и он уверен, что будут проходить в декабре, хоть их число может снизиться.

При этом он сообщил, что на новогоднюю ночь в области уже забронированы банкетные залы, где будут проводить концерты.

«Это вопрос к компетенции организаторов: кто-то умеет организовать досуг богатому заказчику, а кто-то нет. В регионах корпоративов будет меньше, а в Москве – нет», - сообщил Морозов телеканалу «Звезда».