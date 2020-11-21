Шойгу прибыл из Еревана в Баку Фото: Минобороны РФ

В субботу, 21 ноября, министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Баку из Еревана.

Об этом сообщает РИА Новости. В Азербайджан глава Минобороны для обсуждения ситуации в Карабахе

Как писал ранее сайт kp.ru, глава Минобороны России прибыл в Ереван сегодня, 21 ноября. Позже в Армению приехали российский министр иностранных дел Сергея Лаврова, а также вице-премьеры России Александра Новака и Алексея Оверчука, глава Минздрава Михаил Мурашко.

В ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном глава российского военного ведомства отметил, что Москва намерена не допустить дальнейшего кровопролития в Нагорном Карабахе, и ожидается большая работа по установлению мира. Он также сообщил, что уже почти семь тысяч беженцев вернулись в Карабах после обеспечения российскими миротворцами провоза колонн с ними.