Глава «Роскосмоса» оценил ролик о российской кибердеревне на Марсе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал ролик о российской кибердеревне на Марсе талантливым. На своей странице в социальной сети Facebook он отметил, что считает правильным заложенный в ролике посыл.

- Правильные лозунги про «Мы расширяемся» и «Сделаем Красную планету зеленой». Это старая шутка москвичей советской закваски, связанная с программой озеленения столицы. В этом случае тезис экспансии России в космосе и создания благоприятной среды для обеспечения экспедиций людей на другие планеты соответствует нашему пониманию целей и задач, - отметил глава «Роскосмоса».

Дмитрий Рогозин добавил, что талантливый ролик повествует про настоящий «русский характер», который сочетает в себе тягу к современным технологиям и сохранение традиций.

Ролик о российской кибердеревне на Марсе появился в сети пару дней назад и почти сразу набрал сотни тысяч просмотров. Зрителей поразило большое количество отсылок к российской действительности, в том числе к «Роскосмосу». Например, QR-код на корове приведет внимательного зрителя на страницу Дмитрия Рогозина в соцсети Twitter. На кадрах также можно найти плакат с лицом главы «Роскосмоса» и призывом «Сделаем Красную планету зеленой».