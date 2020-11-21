Циклон «Сара» погрузит Москву в снежную бурю Фото: Алексей БУЛАТОВ

В это воскресенье мощный циклон «Сара» принесет в Москву сильную снежную бурю. Пик снегопада придется на утро понедельника, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 21 ноября.

Синоптики предупреждают, что видимость на дорогах города будет составлять менее одного километра. В понедельник в российской столице выпадет до десяти миллиметров осадков – это почти 15-20 процентов месячной нормы. Высота снежного покрова достигнет десяти сантиметров.

- Вы разгар выходного дня мы заметим влияние теплого атмосферного фронта на фоне североатлантического циклона «Сара». После 14-15 часов в воскресенье пойдет снег, к вечеру усилится ветер, заметно ухудшится видимость. Натиск циклона усилится в понедельник, особенно утром. На дорогах будут заносы, - сообщил Евгений Тишковец в интервью РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что из-за снегопада в Москве также возможны перебои в авиасообщении и пробки на дорогах. Показания барометров резко понизятся до 740 миллиметров ртутного столба, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых, добавил метеоролог.

В столице высота снежного покрова составит 5-10 сантиметров, на юге области – 10-15 сантиметров, что соответствует климатическим показателям начала зимы.