Трамп пообещал показать «беспрецедентные фальсификации» на выборах в США Фото: REUTERS

Американский лидер Дональд Трамп после общения с законодателями в штате Мичиган пообещал показать общественности «массовые беспрецедентные фальсификации» на выборах президента. Об этом республиканец в субботу, 21 ноября, написал на своей страницу в социальной сети Twitter.

- Это правда, однако сильно отличается от того, что рассказывают журналисты. Мы продемонстрируем вас массовые и беспрецедентные фальсификации в Мичигане, - пообещал глава государства.

Таким образом Трамп ответил на совместное заявление председателя сената Мичигана Майка Ширки и спикера палаты представителей штата Ли Чэтфилда. Накануне они посетили Белый дом, где, как пишут местные СМИ, их могли пытаться уговорить назначить других выборщиков, которые будут более дружественно относиться к Трампу. Однако политики не стали обещать президенту свою поддержку. При этом законодатели заверили, что фальсификации будут расследованы.

На выборах в Мичигане кандидат от партии республиканцев Дональд Трамп проиграв своему политическому сопернику демократу Джо Байдену с разрывом примерно в 155 тысяч голосов.