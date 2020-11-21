Названы особенности протекания коронавируса при разных формах тяжести заболевания Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирусная инфекция может протекать в зараженных в легкой, средней или тяжелой форме. Каждая из этих форм отличается особенностями протекания заболевания, пишет в субботу, 21 ноября, «Парламентская газета».

При легкой форму коронавируса улучшение состояния здоровья наблюдается уже через несколько дней после появления первых симптомов, поскольку иммунитет начинается сразу бороться со слабым патогеном. Общее состояние зараженного улучшается на пятый-шестой день, однако повышенная температура и отсутствие обоняния могут сохраняться еще несколько суток. Полностью выздоравливает человек примерно через две недели после инфицирования.

Коронавирус средней формы тяжести отличается сильной одышкой, появлением чувства сдавленности в груди и слабости. У зараженного значительно повышается температура. При обнаружении у себя подобным признаков следует немедленно обратится к врачу и проверить легкие, ведь инфекция может стать причиной их поражения. Если лечение началось своевременно, то больной может поправиться уже через две недели, но для полного выздоровления необходим месяц.

Тяжелая форма коронавируса отличается развитием осложнения в виде дыхательной недостаточности, которая зачастую сопровождается отеком легких. Осложнения также могут коснуться и других органов. Во многих случаях при развитии тяжелой формы коронавируса пациенту требуется подключение к аппарату ИВЛ, а до выздоровления может пройти до двух месяцев.

Как ранее писал сайт kp.ru, ученые спрогнозировали вспышку кори из-за пандемии коронавирусной инфекции. Дело в том, что на фоне введенных во многих странах ограничений значительно сократилась вакцинация детей от этого заболевания.