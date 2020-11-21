Ученые прогнозируют вспышку кори из-за пандемии коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пандемия коронавируса может спровоцировать вспышку кори. Опасное заболевание может перерасти в эпидемию из-за приостановки вакцинации детей от кори и ограничительных мер, которые ввели некоторые страны мира. Об этом предупредили ученые из детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне, работа которых опубликована на сайте Lancet.

Эксперты отметили, что по оценкам Всемирной организации здравоохранения, к концу прошлого месяца задержки с кампаниями по вакцинации в 26 государствах привели к тому, что прививку не сделали более 94 миллионов детей. При этом данные за первое полугодие 2020 года показывают, что количество случаев кори в большинстве стран снижается, однако это «скорее зловещий, чем обнадеживающий» факт, считают ученые. По их мнению, такое «затишье перед бурей» может предвещать будущую вспышку заболевания.

- В скором времени мы столкнемся с ростом количества непривитых от кори детей, многие из которых проживают в бедных странах с проблемами в сфере здравоохранения, - говорится в материале на сайте.

Исследователи отметили также, что эпидемия коронавируса отрицательно повлияла на экономику государств, что приводит к росту уровня голода, а недоедание вместе с подавленным иммунитетом снижает вероятность выздоровления от кори.

Эти факторы привели ученых к выводу о том, что в грядущем году корь может перерасти в эпидемию. Чтобы предотвратить подобный исход, необходимо помочь государствам наверстать кампанию по вакцинации, а также подготовиться к ожидаемым вспышкам.