На «Авито» начали продавать фотосессии с Playstation 5 Фото: REUTERS

Продажи новых игровых консолей PlayStation 5 от компании Sony стартовали в России 19 ноября. Прошло всего пару дней, но множество геймеров уже успели опробовать приставку и, судя по всему, решили поделиться своей радостью весьма необычным способом: они выставили на «Авито» объявления о продаже фотосессии с Playstation 5. Предполагается, что покупатели смогут сфотографироваться рядом с консолью.

На объявления об услуге обратил внимание журналист DTF Семен Костин, на своей странице в соцсети Twitter он опубликовал скриншоты объявлений. Редакторы издания даже смогли подтвердить подлинность двух объявлений.

Фото: Twitter @araiguma161

Один пользователи «Авито» из Москвы предложил сделать фотосессию продолжительностью 40 минут за 2,5 тысячи рублей, другой продавец из Тольятти выразил готовности привести Playstation 5 домой своему покупателю всего за 1 990 рублей.

В целом, цены за подобные услугу доходят до пяти тысяч рублей, самое выгодное предложение в настоящее время – одна тысяч рублей.