Леонид Агутин не знает, как его песня попала на музыкальный конкурс в США

Российский певец и композитор Леонид Агутин Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Российский певец и композитор Леонид Агутин признался, что не знает, как его песня Just a Rainy Day попала на международный конкурс USA Songwriting Competition, где была признана лучшей в номинации World Music и вошла в шорт-лист премии в номинации Lyrics Only за лучший текст музыкального произведения.

«Песня писалась, конечно же, не специально к конкурсу. Просто весной этого года, в марте, вышла пластинка La Vida Cosmopolita, написанная для испаноязычного рынка, сделанная на испанском языке. И есть пару песен на английском. И одна из этих песен на английском была записана вместе с Эл Ди Меола, написана в соавторсте с Алексом Сино. Песня эта вышла довольно-таки давно, а в конкурс попала не знаю, как», - приводит его слова сайт телеканала «Звезда».

Леонид Агутин добавил, что он «очень рад», причем не только победе своей композиции, но и тому, «что происходит и что обращают внимание на скромные персоны из России».

Напомним, как писал сайт kp.ru, еще одним российским музыкантом, который вышел в финал международного конкурса в США, стал гитарист Роман Мирошниченко: его композицию Alien’s Electrik Dream номинировали в категории Instrumental, однако лучшей не признали. Трех главных победителей из числа финалистов во всех номинациях жюри USA Songwriting Competition объявит в среду, 25 ноября.