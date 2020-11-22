Биолог рассказала об опасных последствиях коронавируса у норок для человека. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что новый штамм коронавируса, взятый из образцов крови норок, имеет отличия от первоначального на четыре мутации. Это поспособствовало приобретению им новых свойств.

Она считает, что если вирус передастся людям, то это грозит появлением большого числа "суперраспространителей". Но при этом специалист подчеркнула, что подобных случаев еще не было. Об этом она сообщила в эфира на YouTube.

Биолог также сказала, как повлияет новый вирус на людей, уже переболевших привычной формой COVID-19 и имеющие к нему антитела.

"Иммунитет, приобретенный на оригинальный вирус, не защищает от вируса "норочьего", – сказала Баранова.

Напомним, что власти Дании приняли решение об уничтожении всех норок на фермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. В стране зафиксировано 12 человек с новым штаммом вируса. Позднее стало известно, что истреблять будут не все поголовье животных.