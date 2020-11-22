Китай ввел карантин из-за двух случаев COVID-19 в городе на границе с РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти китайского города Маньчжоули (автономный район Внутренняя Монголия, Северо-Восточный Китай), расположенном на границе с российским Забайкальским краем, из-за зафиксированных специалистами двух случаев пневмонии, вызванных коронавирусом, ввели карантин, сообщило Центральное телевидение Китая.

В городе закрыты все развлекательные заведения, школы и детские сады, а также введен запрет на массовые мероприятия.

Власти города собираются произвести массовое тестирование всех жителей (около 172 тыс. человек).

Приостановлено также железнодорожное сообщение с городом.

Всего за последние сутки власти Китая выявили 17 новых случаев заражения COVID-19.

Напомним, что по данным Университета Джона Хопкинса коронавирусной инфекцией в мире заразилось свыше 58 миллионов человек. От последствий коронавируса с начала пандемии скончались 1 378 866 больных, выздоровели более 37 миллионов заразившихся.