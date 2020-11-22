Минобороны Азербайджана сообщило о размещении бронетехники в Агдамском районе

Вооруженные силы Азербайджана размещают в перешедшем под контроль Баку Агдамском районе бронетехнику и солдат. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Азербайджана размещают в перешедшем под контроль Баку Агдамском районе бронетехнику и солдат. Также отмечено, что предварительно произошло разминирование местности. Об этом сообщили в министерстве обороны страны.

"Завершены инженерно-саперные работы, а также подготовлены к эксплуатации дороги по маршрутам движения. В настоящее время идут мероприятия по дислокации личного состава и бронетехники подразделений азербайджанской армии на территории Агдамского района", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Напомним, что вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе начался 27 сентября. На спорной территории начались активные бои. Лидеры стран ОБСЕ неоднократно призывали остановить кровопролитие.

Баку и Ереван сделали несколько попыток заключить перемирие, но все они потерпели неудачу. Лишь 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о полном прекращении военных действий в Карабахе. Основными условиями мирного договора стали - прекращение огня, ввод в регион российских миротворцев, обмен пленными и телами убитых солдат.