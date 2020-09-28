Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 28 сентября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 27 сентября, в очередной раз обострился конфликт между Арменией и Азербайджаном, центром которого с 1988 года является спорная территория Нагорного Карабаха. Стороны столкновения активно обвиняют друг друга в вооруженных нападениях, а международное сообщество призывает их решить конфликт мирным путем. Сайт kp.ru собрал последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 28 сентября 2020.

Примерно в шесть часов утра по московскому времени на линии разграничения в непризнанной Нагорно-Карабахской республике был открыт артиллерийский и ракетный огонь. Военные ведомства Армении и Азербайджана обвинили друг друга в том, что огонь был спровоцирован «действиями противника». Противостояние двух государств затронуло гражданских: в результате обстрела пострадали несколько мирный жителей (по данным армянской стороны погибло по меньшей мере двое - женщина и ребёнок; по данным генпрокуратуры Азербайджана погибли пять человек). Была обстреляна школа в армянском городе Степанакерт.

Армения объявила военное положение и мобилизацию военнослужащих запаса в возрасте до 55 лет. В след за ней военное положение объявили и в некоторых регионах Азербайджана.

Военные ведомства конфликтующих стран опубликовали видео с уничтожением военной техники противника. Так, Армения опубликовала снятое очевидцами видео, на котором армянские вооружённые силы уничтожают азербайджанские танки T-72. Министерство обороны Азербайджана показало видео уничтожения военной техники Армении.

При этом власти Армении намерены рассмотреть вопрос признания Ереваном независимости Нагорного Карабаха.

Турция в данном конфликте заявила о своей поддержке Азербайджана и сообщила, что Анкара решительно осуждает «нападение Армении». Вместе с тем специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц обратил внимание на то, что на протяжении последних лет со стороны Азербайджана шла усиленная модернизация и закупка вооружения, в том числе, у Турции.

Российский президент Владимир Путин поговорил по телефону с премьером Армении Пашиняном – политики обсудили обострение конфликта. Глава РФ выразил серьезную озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений в Нагорном Карабахе и подчеркнул необходимость предпринять все усилия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить бои в Карабахе. Гутерриш осудил применение силы и сожалеет о гибели людей и потерях среди гражданского населения, передает его офис.

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