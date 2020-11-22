Мужчина погиб после нападения акулы у берега в Австралии

Акула напала на 60-летнего мужчину, плававшего недалеко от берега. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мужчина погиб в воскресенье, 22 ноября, при нападении акулы у северо-западного побережья Австралии близ города Брум (Западная Австралия), сообщило издание WA Today.

Инцидент произошел около 08:45 по местному времени (03:45 мск) на главном городском пляже Кейбл-бич. Акула напала на 60-летнего мужчину, плававшего недалеко от берега.

Пострадавший лишился руки и получил тяжелую травму ноги. Отдыхавшие на пляже люди помогли ему выбраться из воды. Мужчине оказали первую помощь, но спасти его жизнь не удалось. Он скончался до приезда бригады скорой помощи.

Спасатели закрыли пляж для посещения.

В 2020 году восемь человек погибли в результате нападения хищника у берегов Австралии. Ежегодно специалисты фиксируют порядка 20 нападений на человека. Самым опасным считается западное побережье Австралии.