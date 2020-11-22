В Карабах за пять дней вернулись около 25 тысяч жителей, заявил президент НКР Фото: REUTERS

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил, что за пять дней в регион уже вернулись около 25 тысяч местных жителей. Такие данные учетного центра республики ее лидер предоставил на встрече в Ереване с премьером Армении Николом Пашиняном в воскресенье, 22 ноября. Видеокадры встречи армянский премьер выложил на своей странице в социальной сети Facebook.

- Поток в Карабах, возвращение жителей региона идет весьма быстрыми темпами. Только за минувшие пять суток в Арцах вернулись 25 тысяч человек, это по данным нашего учетного центра, - сообщил Араик Арутюнян.

Президент непризнанной республики отметил, что процесс возвращения жителей Карабаха на родину продолжается. Он добавил, что есть некоторые проблемы, связанные с дорогами и безопасностью, однако власти в настоящее время занимаются их решением.

Арутюнян сообщил, что на первом этапе возвращаются домой те жители Карабаха, у которых в регионе есть свое жилье. Остальных перевезут в республику чуть позже, когда появится возможность их размещения и решения социальных проблем.

- Оперативный штаб в Ереване попытается возместить некоторые расходы на пребывание жителей Арцаха в Армении и коммунальные выплаты, - добавил президент НКР.

Напомним, что 9 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали трёхстороннее заявлении о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. В соответствии с договоренностями, в регион направлены российские миротворцы, которые, в том числе, занимаются вопросом безопасного возвращения беженцев в регион. Так, вчера миротворцы сопроводили автобусы с беженцами в Степанакерт. За сутки на родину вернулись более 1,1 тысячи человек.