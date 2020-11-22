Путин поздравил поэта Николая Добронравова с днем рождения Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поздравил поэта Николая Добронравова с днем рождения. Телеграмма главы государства опубликована на официальном сайте Кремля в воскресенье, 22 ноября. Добронравову сегодня исполнилось 92 года.

- Настоящий мастер, автор множества прекрасных стихотворений, слов к десяткам популярных песен. В своем творчестве вы воспеваете вечные ценности созидания и настоящей дружбы, любви к Родину. Ваши произведения и вдохновенный труд будут актуальны во все времена, - подчеркнул российский лидер, отметил, что произведения Добронравова по праву называют «поэтической летописью страны».

Владимир Путин пожелал поэту и его супруге, народной артистке СССР Александре Пахмутовой, крепкого здоровья и успехов.

Российский поэт Николай Добронравов написал тексты песен на музыку своей жены - композитора Александры Пахмутовой «Беловежская пуща», «И вновь продолжается бой», «Как молоды мы были», «Надежда» и многие другие. Добронравов был удостоен Государственной премии СССР, орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, а также «За заслуги перед Отечеством» второй и третей степеней.