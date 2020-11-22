МВД Белоруссии подтвердило применение спецсредств на протестах в Минске Фото: REUTERS

Пресс-секретарь белорусского министерства внутренних дел Ольга Чемоданова сообщила, что на несанкционированных массовых протестных акциях в Минске в этом воскресенье, 22 ноября, правоохранители применили спецсредства против демонстрантов.

- Группы протестующих нарушали общественный порядок, выходили на дороги, блокирую движения транспорта. Их предупреждали о недопустимости подобных действий. . При задержании некоторые из них оказывали сопротивление сотрудникам милиции, в отношении них были применены в спецсредства, - сообщила официальный представитель МВД республики в интервью ТАСС.

Ольга Чемоданова отметила, что количество участников несанкционированных протестов в Минске постепенно снижается, а несанкционированные массовые мероприятия проходят только на территории белорусской столицы.

Как ранее писал сайт kp.ru, сегодня силовики в Минске применили спецсредства против толпы митингующих в районе Каменной Горки. В районе улицы Ванеева прошли первые задержания.