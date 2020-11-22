Путин прокомментировал вопрос принадлежности Карабаха

Путин высказался о принадлежности Нагорного Карабаха Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин прокомментировал вопрос территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Свое мнение глава государства выразил в эфире телеканала "Россия 1" в воскресенье, 22 ноября.

- Армянская сторона не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Это значит, что, с точки зрения международного права, НКР и прилегающие к нему территории являются неотъемлемой частью территории Азербайджана, - заявил Владимир Путин.

При этом российский лидер отметил, что условия членства в ОДКБ не обязывали российскую сторону ввязываться в армяно-азербайджанский конфликт: договор предусматривает взаимную помощь в случае агрессии в отношении территории страны-участницы, однако на Армению никто не покушался.

- Этот факт не давал нам никакого права принять прямое участие в боевых действиях, - объяснил президент России.

Владимир Путин отметил, что Россия полностью выполняла свои обязательства в рамках военно-технического сотрудничества с армянской стороной и сделали все возможное, чтобы «Армения не чувствовала себя брошенной и забытой».

Напомним, что 9 ноября президент России, глава Азербайджана и премьер Армении подписали совместное заявление о прекращении всех боевых действий в Нагорно-Карабахском регионе. Согласно тексту заявления, некоторые районы переходят под контроль азербайджанской стороны, конфликтующие страны проводят обмен пленными, а в регион направляются российский миротворцы.