РБК: Правительство ликвидирует восемь институтов развития

Правительство России реорганизует структуру институтов развития, создаст единый институт развития на базе госкорпорации ВЭБ.РФ и объединит институты со схожими видами деятельности. При этом два института специальными задачами кабинет министров оставит.

- Цель реформы заключается в том, чтобы создать единые механизмы управления институтами, устранить пересечения их функций с органами власти и коммерческими компаниями, а также увязать цели институтов с целями национального развития России, - передаёт РБК слова своего источника, близкого к правительству.

Два источника издания также сообщили, что в рамках реформы будет учреждён универсальный банк, объединяющий ДОМ.РФ и МСП Банк. Также объединены в единую лизинговую компанию будут Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и "ВЭБ-лизинг".

Кроме того, по данным РБК, Фонд защиты дольщиков перейдёт в состав Фонда ЖКХ, Российский фонд фундаментальных исследований присоединится к Российскому научному фонду, а Российская венчурная компания (РВК) перейдёт к Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ).