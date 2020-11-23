Россияне назвали самые престижные профессии

Большинство россиян назвали самой престижной профессию программиста. Так ответили 17% участников опроса. Второе место заняли директор и топ-менеджер, эти должности назвали престижными 13% респондентов. По 4% считают самыми привлекательными профессии врача, инженера и президента.

Самыми не престижными, по мнению опрашиваемых, являются профессии уборщика, продавца, кассира, дворника и учителя, говорится в результатах опроса, проведённого РИА Новости.

По мнению 74% россиян престижность работы зависит от заработной платы, 58% назвали главным фактором элитарности профессии уважение общества. 51% респондентов заявил, что важнее всего помощь другим людям.