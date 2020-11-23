В Минпросвещения рассказали, пройдут ли в школах и детсадах новогодние утренники

Минпросвещения не обсуждает отмену ЕГЭ из-за ситуации с COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Будут ли в школах и детских садах каждого региона проводить новогодние утренники, решат местные власти, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

- Всё зависит от эпидемиологической ситуации, и решение принимается на уровне оперативных штабов регионов, - заявил глава Минпросвещения.

В ведомстве также сообщили, что в России не наблюдается массовых вспышек коронавируса в школах, и Минпросвещения не обсуждает отмену единого государственного экзамена на фоне эпидемии коронавируса.