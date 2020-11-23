Полковнику полиции из Дагестана предъявили обвинение по делу о терактах в метро Москвы в 2010 году

Гази Исаеву предъявили обвинение по делу о терактах в Московском метрополитене Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начальнику ОМВД по Кизлярскому району Дагестана полковнику полиции Гази Исаеву предъявили обвинение по делу о терактах в московском метро в 2010 году. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, чьи слова цитирует на сайте ведомства.

- Следователи совместно с ФСБ России задержали начальника ОМВД по Кизлярскому району Республики Дагестан полковника полиции Гази Исаева в рамках уголовного дела о терактах на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Московского метрополитена, - сообщила она.

В Следственном комитете напомнили, что в результате эти террористических актов 29 марта 2010 году погибли 39 человек, ранения получили еще более 100.

По данным правоохранителей, Исаев был участником преступного сообщества «Имарат Кавказ»*. Используя свое служебное положение, он передавал данные главам преступного сообщества о деятельности Кизлярского РОВД и спецоперациях против террористов. Также начальник полиции неоднократно лично перевозил преступников по территории Дагестана и лично доставил на своей машине одну из смертниц с закрепленной на ней взрывчаткой на автостанцию в районе Кизляра.

Гази Исаеву уже предъявили обвинения в участии в преступном сообществе, бандитизме и терроризме.

* запрещенная в РФ террористическая организация