Кто чаще всего заболевает коронавирусом, рассказала Попова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, кто чаще всего более коронавирусом. Она отметила, что максимальная заболеваемость в РФ выявляется у работающих.

"Максимальная заболеваемость регистрируется у лиц работоспособного возраста - от 30 до 64 лет, преимущественно работающих", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Напомним, что согласно последним данным оперативного штаба в России за последние сутки выявлено более 25 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.

Общее число заразившихся в России достигло 2 114 502. Новые заболевшие выявлены во всех 85 регионах России.

Больше всего заражённых зафиксировано в Москве - 6 866 человек, на второй строчке Санкт-Петербург - 2 926 человек, на третьем, четвёртом и пятом местах Московская, Нижегородская, Свердловская области.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. За все время в мире заразилось свыше 58 миллионов человек.