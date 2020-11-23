Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Кто чаще всего заболевает коронавирусом, рассказала Попова

Она отметила, что болезни больше всего подвержены работающие люди от 30 до 60 лет
Анастасия РЫШКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Кто чаще всего заболевает коронавирусом, рассказала Попова.

Кто чаще всего заболевает коронавирусом, рассказала Попова.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, кто чаще всего более коронавирусом. Она отметила, что максимальная заболеваемость в РФ выявляется у работающих.

"Максимальная заболеваемость регистрируется у лиц работоспособного возраста - от 30 до 64 лет, преимущественно работающих", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Напомним, что согласно последним данным оперативного штаба в России за последние сутки выявлено более 25 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.

Общее число заразившихся в России достигло 2 114 502. Новые заболевшие выявлены во всех 85 регионах России.

Больше всего заражённых зафиксировано в Москве - 6 866 человек, на второй строчке Санкт-Петербург - 2 926 человек, на третьем, четвёртом и пятом местах Московская, Нижегородская, Свердловская области.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. За все время в мире заразилось свыше 58 миллионов человек.

Распространение коронавируса в мире