Российский миротворец получил ранение из-за взрыва мины в Карабахе Фото: REUTERS

Российский миротворец получил ранение из-за взрыва мины около села Мадагиз в Нагорном Карабахе. Офицера доставили в госпиталь в Баку, угрозы для его жизни нет. Об этом сообщило российское Министерство обороны в понедельник, 23 октября.

При подрыве мины также погиб один азербайджанский военнослужащий, пострадали еще четыре сотрудника Министерства чрезвычайных ситуаций непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Инцидент произошел, когда группа российских миротворцев, военных ВС Азербайджана и сотрудники МЧС Карабаха, а также специалисты Международного комитета Красного Креста занимались поиском тел погибших во время боевых действий.