Медики Турции назвали действия властей по борьбе с коронавирусом «массовым убийством» Фото: Иван МАКЕЕВ

Введенные властями Турции меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции являются неэффективными. Из-за них погибло и пострадало большое количество людей, в том числе и иностранных туристов. Такое обвинение высказала председатель ведущей Турецкой медицинской ассоциации Шебнем Корур Финчанджи в интервью Ahval.

- Действия властей Турции за последние несколько недель можно с полным правом назвать массовым преднамеренным убийством. Показатели уровня смертности от коронавируса в стране значительно выше, чем они официально объявляют, - заявила глава ассоциации медиков.

Финчанджи отметил, что турецкие медицинские организации уже давно призывают к введению более жестких ограничений на фоне пандемии, чтобы избежать жертв. Они считают, что снизить уровень смертности от заболевания можно только при введении полноценного локдауна.

Так, турецкие врачи требует закрыть или ограничить доступ во все общественные места и приостановить на две недели любое производство за исключением предметов первой необходимости.

Как сообщал сайт Kp.ru, на минувшей неделе власти Турции ужесточили ограничительные меры в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом. В стране ввели комендантский час по выходным, закрыли все кафе и рестораны. Однако для иностранных туристов, в том числе из России, сделали исключение.