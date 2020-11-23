Российские миротворцы сопроводили еще 32 автобуса с беженцами в Степанакерт Фото: REUTERS

Российские миротворцы сопроводили еще 32 автобуса с беженцами в Нагорный Карабах с территории Армении. На них в Степанакерт доставили около 1,3 тысячи местных жителей, сообщили в российского министерстве обороны в понедельник, 23 ноября.

- из Еревана на главную площадь Степанакерта проследовали 32 автобуса в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента, доставив в Нагорный Карабах около 1,3 тысячи человек. Безопасность продвижения автобусов для возвращения мирных граждан в свои дома обеспечили российские миротворцы, - сообщили в военном ведомстве РФ.

В понедельник официальный представитель министерства Игорь Конашенков сообщил, что за сутки из Армении в свои дома в Нагорном Карабахе вернулись примерно 2,3 тысячи жителей. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян говорил, что за минувшие пять дней в регион уже вернулись около 25 тысяч человек.