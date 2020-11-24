Россияне рассказали, готовы ли они жертвовать семьёй ради карьеры

В России женщины чаще готовы пожертвовать семьёй ради карьеры, чем мужчины. Среди трёх тысяч опрошенных о готовности к такому выбору заявили 26%. Из них 27% - женщины и 23% - мужчины.

О том, что работодатель выяснял планы на семью, рассказали 42% респондентов, а женщин среди них почти в два раза больше, чем мужчин - 49% и 27% соответственно, сказано в отчёте сервиса Работа.ру.

Возможность ухода в декрет стала препятствием начала работы в новом коллективе для 32% опрошенных россиянок. Из мужчин, принявших участие в опросе, о такой проблеме рассказали 4%.

При этом, как отмечает РИА Новости, 60% россиян считают, что личные вопросах на собеседовании допустимы, если заданы тактично. Среди тех, кого они раздражают больше женщин - 25%. Среди мужчин негативно к подобным вопросам работодателя относятся 22% респондентов.