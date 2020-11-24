Родителям разрешат не собирать справки на выплату детских пособий

Родителям разрешат не собирать справки на выплату пособий Фото: Олег ЗОЛОТО

Родителям могут разрешить не собирать десятки справок для выплаты пособий по уходу за ребенком. Процедуру планирует упростить Минэкономразвития, в ведомстве уже подготовили соответствующий законопроект.

Если предложение Минэка будет поддержано, то новое правило коснется не только пособий по уходу за ребенком, но и единовременной выплаты при рождении.

Авторы инициативы уверены, что проверкой всех документов должны заниматься местные власти. Сегодня огромный объем документооборота осуществляется в электронном виде, а значит, есть возможно получать необходимые сведения без участия родителя и справок на бумажных носителях.

- Реализация проекта позволит гражданам избежать обращения за справками о составе семьи и выписками из домовых книг, — пояснили «Известиям» в пресс-службе Минэка.

В Госдуме согласны, что инициатива очень полезная и готовы ее поддержать.

- Такой законопроект давно нужно было принять. Все-таки бремя собирания документов и доказательство того, что ребенок есть, должно нести государство, а не граждане. Иначе не помощь, а обременение, - отметил первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

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