За последние сутки в России выявлено 24 326 новых случаев коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последние сутки в России выявлено 24 326 новых случаев коронавируса во всех 85 регионах.

Из них 21,5% не имели клинических проявлений болезни.

Жертвами коронавируса за последние 24 часа стали 491 человек. Согласно данным оперштаба, за сутки в России полностью выздоровело 23 226 человек.

Всего в стране за все время пандемии коронавирусной инфекции выявлено 2 138 828 случаев инфицирования, при этом 37 031 человек умерло.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация населения в России начнется в начале 2021 года.

По данным Университета Хопкинса количество заразившихся новой инфекцией во всем мире превысило 59 миллионов человек.

Напомним, вспышка болезни произошла в китайском городе Ухань осенью 2019 года. ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции 11 марта 2020 года.