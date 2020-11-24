Минпросвещения: школьники во втором полугодии должны будут нагнать упущенное из-за COVID-19

Школьники во втором полугодии должны будут нагнать упущенное из-за COVID-19 Фото: pixabay.com

Расписание школьников может претерпеть серьезные изменения – сейчас Минпросвещения РФ разрабатывает формат работы школ во втором полугодии. Чиновникам придется учитывать, что в некоторых регионах из-за введенных ограничительных мер детей отправляли на дополнительные каникулы.

Как сообщил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко, детям придется нагонять все пропущенные учебные часы и планы.

«Как мы понимаем, учебные часы, учебные недели, учебные дни, которые должны быть в соответствии с программой, они должны быть выполнены», - заявил Глушко в ходе координационного совета уполномоченных по правам человека .

По словам замминистра, ведомство сейчас рассматривает несколько вариантов организации обучения детей. Скоро все они будут представлены.

23 ноября, например, школы Красноярского края вновь перешли на удаленный режим обучения из-за второй волны коронавируса. Как сейчас строится процесс, и справляются ли ученики и их родители - в материале KP.RU.