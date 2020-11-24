Церемония с участием Путина и послов пройдет с учетом эпидемиологических мер, сообщил Песков Фото: REUTERS

Послы двадцати государств во вторник, 24 ноября, вручат верительные грамоты в Кремле президенту России Владимиру Путину. Церемония состоится с учетом эпидемиологических мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время беседы с журналистами.

- Будет 20 иностранных дипломатов. Конечно же, церемония будет проводиться с учетом новых эпидемиологических реалий и соблюдением мер эпидемиологической безопасности как для Путина, так и для послов, - объяснил пресс-секретарь российского лидера.

Песков не уточнил, идет ли речь о соблюдении социальной дистанции между участниками церемонии, предложив дождаться самого мероприятия. Оно состоится в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

В ходе церемонии Владимир Путин выступит перед главами дипломатических миссий в Москве и даст оценку основным тенденциям в международных делах. Представитель Кремля отметил, что это будет достаточно большое выступление.

Отмечается, что подобная церемония пройдет впервые с начала пандемии коронавируса, в последний раз она проводилась в начале февраля этого года.