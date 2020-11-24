Москалькова обратила внимание на необходимость новых льгот для студентов

Родители многих учащихся потеряли возможность полноценно платить за обучение детей, заявила Москалькова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала правительство обратить внимание на необходимость льгот и преференций для студентов, обучающихся по контракту, но не получивших должных знаний из-за онлайн-обучения. Она отметила, что группа учеников, обучающихся платно, попала в сложное положение. В связи с коронавирусом, родители многих из них потеряли возможность полноценно платить за обучение детей.

"Есть люди, лишившиеся зарплаты, и те которые не в состоянии платить прежнюю сумму. И я со своей стороны буду обращаться в правительство, (чтобы, – ред.) обратить внимание на то, что эта группа людей, наши студенты, должны получить льготы и преференции", – цитирует ее РИА Новости.

Ранее Москалькова предлагала рассмотреть вопрос о перерасчете стоимости очной формы обучения в высших учебных заведениях в связи с переходом лекций на онлайн-формат.

Президент Владимир Путин в период роста коронавирусной инфекции распорядился поддержать финансовую сторону семей с детьми. Так, родители могли оформить льготные выплаты через портал госуслуг. Сумма на ребенка до пяти лет составляла пять тысяч рублей.