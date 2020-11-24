Ученые объяснили, почему при коронавирусе пропадает обоняние

Ученые объяснили, почему при COVID-19 исчезает обоняние Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сухость и неприятные ощущения в носу чаще всего являются самыми первыми симптомами коронавируса. Они появляются еще до исчезновения обоняния и вкуса, считают испанские ученые. Их исследование опубликовано сайте medRxiv.

Кроме прочего, ученые ответили на вопрос, почему при COVID-19 пропадает обоняние и вкус. Это связано с тем, что вирус, проникая в эпителий носа, вызывает его высыхание. Кроме этого, инфекция негативно влияет на носоглотку. Это и приводит к потере обоняния.

Ученые из Барселонского университета провели специальный эксперимент. Они разделили добровольцев на две группы: в первой были те, кто болеет COVID-19 в легкой форме, а во второй - абсолютно здоровые люди.

Выяснилось, что на ранних стадиях заболевания 70 процентов пациентов из первой группы жаловались на сухость и "странные ощущения в носу". Некоторые участники сравнивали это чувство с ощущением, которое обычно появляется после промывания носа. Симптомы длились в среднем 12 дней. После или во время этого периода у людей пропадало обоняние.

Специалисты считают, что эти данные помогут выявлять зараженных на ранних стадиях заболевания.