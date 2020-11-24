Рошаль рассказал, как встречать Новый год в условиях пандемии

Леонид Рошаль Фото: Иван ПРОХОРОВ

Президент Национальной Медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал в интервью kp.ru о том, как россиянам стоит встречать новый, 2021 гой, в условиях пандемии коронавируса.

По мнению врача, лучше всего воздержаться от участия в массовых гуляния. Это необходимо для минимизации рисков инфицирования covid-19.

- Я поддерживаю ограничения на предстоящие праздники, которые вводят правительства Москвы и Санкт-Петербурга, например. Да и других городов России. И я бы не рекомендовал посещать массовых мероприятия. Прежде всего - надо быть осторожными, - рассказал Рошаль.

Также он добавил, что несмотря на то, что Новый год для многих долгожданный и самый любимый праздник, все же стоит не устраивать огромные застолья с приглашением десятков людей к себе в дом.

- И, по возможности желательно проводить праздник в семье, со своими близкими, с минимальным числом приглашенных. И в кругу абсолютно здоровых людей. Это все же Новый год. И вас что-то должно радовать, - подытожил специалист.

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