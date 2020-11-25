Инфекционист рассказал о мешающих выходу на плато по коронавирусу людях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Существуют группы людей, которые оттягивают выход России на плату по коронавирусной инфекции. Об этом заявил инфекционист и глава Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в интервью радио Sputnik в среду, 25 ноября.

Врач напомнил, что необходимыми условиям для остановки роста количества зараженных коронавирусом являются строгое соблюдение социальной дистанции и ношение масок. Однако есть люди, которые игнорирую эти требования медиков и властей, мешая борьбе с пандемией.

Георгий Викулов сказал, что для решения данной проблемы следует применить комплексный подход: увеличить штрафы за несоблюдение мер безопасности во время тяжелой эпидемиологической ситуации, а также доступным языком объяснять людям необходимость соблюдения этих мер.

- Конечно, не стоит сразу всех штрафовать. Сперва необходимо предупредить людей, а уже после штрафовать, - подчеркнул инфекционист.

Напомним, что с начала эпидемии коронавирусной инфекции в мире зафиксировали более 59,5 миллиона зараженных, более миллиона человек погибли от заболевания или осложнений после него. В России на сегодняшний день зафиксировано свыше 2,1 миллиона человек, которые болеют или перенесли коронавирус.