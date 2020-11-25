В России нашли альтернативу закрытию фудкортов в торговых центрах Фото: Instagram.com

Минпромторг нашли способ избежать закрытия фудкортов в российских торговых центрах в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В ведомстве предложили вместо закрытия обслуживать клиентов за отдельными столиками, наподобие в ресторанах, или ввести выбор еды и ее оплату при помощи электронного меню. В таком случае посетителям также не придется стоять в очереди, и социальная дистанция не будет нарушена.

Министерство также предлагает обеспечить не менее четырех квадратных метров каждому посетителю фудкорта, установить прозрачные защитные экраны с окнами для оформления и выдачи заказов, ввести запрет на проведение на их территории развлекательных мероприятий.

Кроме того, ведомство напоминает о необходимости обрабатывать столы и подносы после каждого посетителя.

Соответствующий регламент министерство направило в администрации всех российских субъектов. Администрации регионов могут использовать новый регламент в случае принятия решения о вводе ограничений для предприятий торговли, передает РБК.

На данный момент фудкорты не работают в восьми российских регионах.