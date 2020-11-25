Поклонская призывает делиться с ней проблемами в соцсетях

Наталья Поклонская Фото: Олег ЧИРКОВ

Зампред комитета Государственной думы России по международным делам Наталья Поклонская сообщила о своем решении запустить новый социальный проект, который она назвала #КомандаПоклонской, и призвала с его помощью поделиться с ней проблемами в соцсетях.

«Понятно, что изменить всё вокруг невозможно. Но что если каждому из нас внести свой вклад в современную Россию? Я хочу слышать вас и работать для вас, поэтому запускаю флешмоб #КомандаПоклонской», - написала политик на своей странице «ВКонтакте»

По ее словам, в первую неделю после запуска проекта к ней обратились свыше 200 человек по всей стране, и по всем поступившим проблемам она сделала депутатские запросы. Однако политик подчеркнула, что проект не связан с созданием какой-либо, а сама она не является членом партии «Единая Россия», а только состоит в ее фракции.

«Я запустила проект ... С его помощью каждый человек может рассказать о своей проблеме, обратиться ко мне за помощью в ее решении», - приводит РИА Новости слова депутата.