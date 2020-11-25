Премьер Армении оценил срок пребывания российских миротворцев в Карабахе Фото: REUTERS

Армянский премьер-министр Никол Пашинян предположил, что нахождение российских миротворцев в Нагорном Карабахе не ограничится пятилетним сроком. Об этом политик сообщил в интервью ТАСС в среду, 25 ноября.

- За пять лет необходимо успеть создать гарантии безопасности и стабильности в регионе. Карабахский конфликт затяжной, не думаю, что нахождение российских миротворцев там ограничится пятилетним сроком, - объяснил свое мнение Пашинян.

Глава правительства Армении отметил, что размещение в Карабахе миротворческих сил РФ – вопрос политического соглашения, которое было достигнуто и сформулировано в совместном заявлении руководителей трех государств. Политик напомнил, что, согласно заявлению, срок пребывания миротворцев в Карабахе может автоматически продлеваться.

- В настоящее время главный вопрос - обеспечить стабильность в Нагорном Карабахе и в регионе, и обеспечить безопасность граждан. Надеюсь, что миротворцы будут действовать успешно и сумеют реально воплотить в жизнь эту миссию, - добавил Никол Пашинян.

Как сообщал сайт kp.ru, 9 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.